Marquinhos, capitão do PSG, falou em Alvalade, no final da derrota com o Sporting por 2-1 para a Liga dos Campeões, tendo elogiado a exibição do Sporting.

Nem sempre ganha quem merece

«O futebol é assim. Somos competitivos e queremos sempre ganhar, mas do outro lado há um adversário que também quer ganhar, que se prepara e que tem uma estratégia. Por vezes o futebol é assim, não é a equipa que tem mais ocasiões de golo ou mais posse de bola, que vence o jogo. E por isso é que o futebol é.»

O que é preciso mudar no PSG para o futuro

«Temos de melhorar nos detalhes. A fase decisiva da Liga dos Campeões e do campeonato estão a chegar e temos de crescer, para estar bem física e mentalmente. A Champions está em aberto para nós, estamos a lutar por um lugar entre os oito primeiros, mas depende do nosso último jogo. Parabéns para o Sporting, porque, com a estratégia deles, com pequenas falhas que tivemos, ganharam o jogo. Temos de melhorar para voltar a ganhar jogos.»

Esta derrota pode mudar a estratégia do PSG?

«Temos um treinador que não se deixa influenciar pelos resultados. Tem uma filosofia de jogo muito clara. Há jogos em que ganhamos e ele não fica contente e outros em que perdemos e ele fica agradado com o nosso desempenho. Hoje pecámos em alguns detalhes, que podemos melhorar e sabemos que temos de o fazer.»

Não ficou surpreendido com o Sporting

«Não, nada, não ficámos nada surpreendidos com o Sporting. O mister já nos tinha avisado, sabíamos que é uma equipa que se prepara bem e que em casa é muito forte, uma equipa que luta muito até ao fim, que tem boa mobilidade na frente e que é forte a defender. Por isso conseguiu este resultado. Agora vamos ter um último jogo em nossa casa, com o Newcastle, e temos de ser como o Sporting foi hoje, concentrado e trabalhador.»