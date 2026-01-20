Esta terça-feira o Sporting recebe o PSG para a sétima jornada da fase de liga da Champions. Em Alvalade chega o campeão em título, que procura manter-se nos lugares cimeiros da tabela classificativa. Já o Sporting quer garantir já, pelo menos, um lugar no play-off de qualificação.

Do lado da equipa de Rui Borges, a grande baixa é o capitão Morten Hjulmand, castigado por acumulação de amarelos. De resto, há os sete lesionados já conhecidos: Quenda, Quaresma, Pote, Nuno Santos, Diomande, Ioannidis e Blopa.

Pelo PSG, o português João Neves é também baixa de peso, por lesão. Hakimi, que representou Marrocos na CAN, é também ausência importante para os parisienses.

A grande questão no Sporting centra-se na defesa. Debast, que regressou no jogo com o Casa Pia, poderá regressar aos titulares já diante do PSG. Na preparação para o jogo, o belga treinou com proteção no joelho. No que toca a regressos, Maxi Araújo, que cumpriu castigo frente ao Casa Pia, volta a ser opção para Rui Borges.

Nas certezas pelo PSG, Nuno Mendes regressa a uma casa que bem conhece para enfrentar o Sporting, clube pelo qual foi formado. Já Vitinha deverá também repetir a titularidade. Gonçalo Ramos poderá ser opção a vir do banco.

O PSG é atualmente terceiro da fase de liga com 13 pontos (cinco vitórias e uma derrota). O Sporting, por sua vez, está em 14.º com dez pontos (três vitórias, duas derrotas e um empate).

