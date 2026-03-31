Geovany Quenda e Giorgi Kochorashvili estão recuperados das respetivas lesões e treinaram integrados no regresso do Sporting aos trabalhos nesta terça-feira.

Quenda está totalmente recuperado de uma fratura no quinto metatarso do pé direito que deixou fora de combate desde o início de dezembro de 2025, enquanto o médio internacional georgiano regressa de uma lesão traumática que o afastou dos relvados nas últimas oito semanas.

A sessão desta terça-feira ainda esteve muito condicionada pelas ausências dos internacionais, pelo que Rui Borges voltou a ter de chamar vários «bês»: Bruno Ramos, David Moreira, Rômulo Jr, Rodrigo Dias, Kauã Oliveira, Samuel Justo, Mateo Tanlongo, Lucas Anjos e Paulo Cardoso.

O Sporting regressa à competição na sexta-feira diante do Santa Clara em Alvalade.

(artigo atualizado)