O Aris Salónica está interessado em Rafael Camacho e nesse sentido apresentou uma proposta ao Sporting.

O clube grego, que terminou a última temporada em terceiro lugar e vai disputar as pré-eliminatórias da Liga Conferência, apresentou uma proposta de empréstimo, com opção de compra fixada em três milhões de euros.

O Sporting começou por pedir cinco milhões, mas acabou por aceitar os três milhões. Nesse sentido, e para a transferência se concluir, só falta o jogador aceitar a mudança para o futebol grego.

Rafael Camacho, no entanto, preferiu fazer um compasso de espera, após saber do interesse do Burnley. A equipa orientada por Vicent Kompany, que esta época desceu à II Liga Inglesa, ainda está a decidir se avança com uma proposta.

Para um lado ou para outro, parecendo nesta altura mais seguro pensar que o futuro deverá passar pelo Aris Salónica, nos próximos dias deverá haver uma definição do futuro do jogador.