Rafael Leão renovou com o Milan até 2028, o acordo foi anunciado esta sexta-feira, mas a situação litigiosa com o Sporting, pelo menos para já, e de acordo com informações recolhidas pelo Maisfutebol, mantém-se igual.

Mas vamos por partes.

Leão deixou o Sporting no verão de 2018: na ressaca da invasão à Academia de Alcochete, rescindiu unilateralmente e assinou a custo zero pelo Lille – um ano depois viria a transferir-se para o Milan por um valor a rondar os 30 milhões de euros.

Os leões apresentaram queixa na FIFA e pediram uma indemnização no valor de 45 milhões de euros, que representava a cláusula de rescisão do futebolista aquando do término do contrato.

O organismo que rege o futebol mundial considerou não ser competente para julgar o caso e o mesmo seguiu para o Tribunal Arbitral do Desporto (TAD), que decidiu condenar Leão a pagar 16,5 milhões de euros ao Sporting.

Posteriormente, o mesmo TAD decidiu que o Lille também é «responsável solidário» na rescisão unilateral do internacional português com o Sporting: na prática, o clube francês teria de ajudar Leão a pagar a indemnização, cujo valor já ascende aos 19,6 milhões de euros, devido aos juros de mora.

Sporting mantém-se intransigente quanto aos 45 milhões de euros de indemnização

No entretanto, diga-se, o Sporting continua a defender que deve ser ressarcido no valor de 45 milhões de euros, pelo que a situação continua no TAD, e sem quaisquer alterações.

Até porque o Milan, ao contrário do que chegou a ser noticiado em Itália, não abordou o Sporting no sentido de resolver este litígio, e o próprio Sporting mantém-se intransigente na indemnização dos 45 milhões de euros, valor que não está disposto a negociar.