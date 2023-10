O Milan apresentou, esta segunda-feira, o Relatório e Contas relativo à temporada 2022/23, que confirma os rossoneri financiaram o pagamento do Lille ao Sporting por Rafael Leão, no passado mês de junho.

A SAD leonina, à data, comunicou à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM) que recebeu 19,67 milhões de euros do Lille, como pagamento pela indemnização pela rescisão unilateral de contrato de Rafael Leão, na sequência do ataque à Academia dos leões, em 2018.

«Refira-se que, durante o mês de maio de 2023, o clube e o LOSC Lille chegaram a um acordo para a renegociação dos termos das mais-valias a favor do Lille relativamente a uma possível transferência do jogador Rafael Leão. O acordo deve ser considerado uma modificação e um complemento ao estipulado no verão de 2019 entre os dois clubes em relação à compra do jogador Leão», lê-se no Relatório e Contas do Milan, a que o Calcio e Finanza teve acesso.

Ora, desta forma, o clube francês recebeu quase 20 milhões de euros dos rossoneri e abdicou da cláusula de percentagem de uma venda futura de Leão.

Esta manobra financeira, permitiu ao Milan chegar a acordo com Rafael Leão para a renovação de contrato até 2028.

Importa recordar ainda que o Sporting continua a exigir os 45 milhões de euros relativos à cláusula de rescisão do internacional português na altura.