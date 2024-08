O Sporting acertou a renovação de contrato com Rafael Nel, informaram os verde e brancos esta terça-feira.

O avançado de 19 anos, que durante a formação também passou por Benfica e Belenenses, está nos leões desde 2020.

«Sinto que o Sporting me está a dar a oportunidade de me mostrar e é um sentimento de orgulho para todos. Para mim, para a minha família, para os meus colegas, para o staff e para todos os que me ajudaram a chegar aqui», disse o jovem atacante aos órgãos de comunicação do campeão nacional.

Rafael Nel estreou-se pela equipa principal na época passada, frente ao Young Boys. Já durante a pré-temporada, esteve às ordens de Ruben Amorim e agora garante que quer «jogar o máximo de tempo possível».

«Trabalho para isso e dou sempre o meu máximo nos treinos para que qualquer míster confie em mim», afirmou.

Rafael Nel fez 27 jogos na equipa B do Sporting na temporada passada e marcou oito golos.