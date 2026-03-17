Rafael Nel assinou o 5-0 esta terça-feira na goleada do Sporting sobre o Bodo/Glimt e estreou-se a marcar na equipa A dos leões. Em flash interview concedida à Sport TV, reagiu com orgulho.

«Uma sensação inesquecível, ainda por cima neste estádio. O apoio foi inesquecível. Um orgulho para mim e para a minha família. Estou muito orgulhoso pela equipa.»

Equipa principal

«Eu quando estava na Academia via sempre os mais velhos e tinha o sonho de ajudar a equipa. Como já vi bastantes exemplos à minha frente, vou tentar servir de exemplo para alguns. Tem sido muito bom, fruto muito dos meus colegas na equipa. É com muito orgulho que marco golo e ajudo a equipa.»

Golo

«Saber que o meu nome vai ficar marcado numa noite como esta, numa reviravolta, é um orgulho, é inesquecível.»