O treinador do Sporting, Ruben Amorim, fez sete alterações no onze dos leões para o jogo frente ao Raków, desta tarde, a contar para a terceira jornada do grupo D da Liga Europa.

Face ao onze inicial que jogou na vitória frente ao Olivais e Moscavide, para a Liga Europa, saem St. Juste, Luís Neto, Fresneda, Essugo, Daniel Bragança, Trincão e Paulinho, e entram Diomande, Coates, Gonçalo Inácio, Esgaio, Hjulmand, Morita e Gyökeres.

Na baliza, Amorim mantém a aposta em Franco Israel, ao passo que na ala esquerda é Matheus Reis quem é o escolhido, com Nuno Santos no banco.

OS ONZES INICIAIS:

RAKÓW: Kovacevic, Racovitan, Arsenic e Rundic; Tudor, Kochergin, Berggren e Plavsic; Cebula, Crnac e Yeboah.

SPORTING: Franco Israrel, Diomande, Coates, Gonçalo Inácio; Esgaio, Hjulman, Morita e Matheus Reis; Edwards, Gyokeres e Pedro Gonçalves.