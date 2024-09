O Sporting vai defrontar o Real Madrid na segunda ronda de qualificação da Liga dos Campeões feminina, ditou o sorteio desta segunda-feira.

No caminho das ligas, as leoas jogam a primeira mão a 18/19 de setembro e a segunda a 25/26.

Até ao momento, nas fases anteriores, o Sporting já afastou o Frankfurt e o Breidablik.

LEIA TAMBÉM:

Champions feminina: Benfica defronta Hammarby na segunda ronda de qualificação

🟢⚪🦁 O @FutFemSCP vai defrontar as espanholas do Real Madrid na ronda 2 do caminho das ligas#UWCL pic.twitter.com/b9XjI9Bdwy