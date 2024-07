A notícia surgiu em Espanha como uma bomba: Paulo Iago, a grande promessa da formação do Real Madrid durante muito tempo, vai deixar o clube para reforçar o Sporting.

Ora segundo o Maisfutebol confirmou, o acordo entre a SAD leonina e o Real Madrid está praticamente fechado e permitirá ao jovem de 17 anos assinar um contrato de média duração com o clube português.

A transferência não implica qualquer gasto para o Sporting, que consegue o jogador a custo zero, ficando com 50 por cento do passe de Paulo Iago: os outros 50 por cento ficam com o Real Madrid.

Ora este negócio só foi possível porque o jovem estava descontente no Real Madrid, sobretudo por ainda estar a jogar na equipa júnior. Como termina contrato no final da próxima época, ameaçava sair do clube a custo zero.

Percebendo esta oportunidade, o Sporting negociou com o Real Madrid a contratação a custo zero, que permite aos merengues pelo menos manter parte do passe do atleta. Em Alcochete, o jovem vai ser integrado na equipa B, mas com perspetivas de ser chamado com alguma regularidade à formação principal.

Nascido em 2007, em Madrid, Paulo Iago cumpriu recentemente 17 anos. Está na Fabrica do Real Madrid há dez temporadas, sendo um médio defensivo muito técnico e inteligente, com grande capacidade de fazer golos. É internacional sub-15, sub-16 e sub-17 por Espanha.