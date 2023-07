A figura: Gyokeres

Era um dos grandes aperitivos do jogo. Pela primeira vez, os adeptos leoninos iam poder ver o avançado sueco ao vivo e o reforço não desapontou. Estreou-se a marcar, ainda na primeira parte, e foi mostrando bons apontamentos, até no entendimento com Paulinho, Pote e Edwards. Vê-se também que é um jogador possante e forte nas primeiras bolas. Resta saber se o avultado investimento dará frutos nos jogos a sério.

O momento: Esgaio tira qualquer dúvida (28m)

O Sporting tinha entrado bem, estava a ganhar por 1-0, com a estreia a marcar de Gyokeres, mas a vantagem era curta. O golo de Esgaio, aos 28 minutos, foi o início da confirmação da boa exibição dos leões que ainda haveriam de marcar mais um na segunda parte.

OUTROS DESTAQUES:

Ricardo Esgaio

Não é Pedro Porro, mas hoje fez um bom jogo. Com muitos erros na temporada passada, em vários golos sofridos pelo Sporting, Esgaio mostrou-se em bom plano na partida frente à Real Sociedad. Esteve envolvido no ataque, assistiu Gyokeres e ainda marcou um golo, a passe de Pote.

Pedro Gonçalves

Enquanto não há substituto para Ugarte (se houver), é ele o parceiro de Morita no meio campo. Apesar de jogar mais longe da frente de ataque, Pote não deixou de ser preponderante na manobra ofensiva. Fez uma boa assistência para Esgaio e também marcou, já na segunda parte, ao aparecer solto na área, após cruzamento de Nuno Santos. Jogo positivo para o médio leonino.

Leonardo Barroso:

Foi uma estreia, pela equipa principal, de que dificilmente se esquecerá Leonardo Barroso. O jovem tinha entrado há segundos quando foi expulso pelo árbitro por entrada dura sobre um adversário. Saiu desolado, mas também muito aplaudido pelos adeptos leoninos.