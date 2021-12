Gonzalo Plata passou a quadra natalícia em Guayaquil, no Equador, junto a familiares e amigos. Antes do regresso a Espanha, para se apresentar ao serviço no Valladolid, o jovem dos quadros do Sporting falou sobre as dificuldades que enfrentou até singrar no mundo do futebol.



«Nunca recebi prendas no Natal, não tínhamos dinheiro para isso, mas sempre gostei desta altura porque estava com a minha família. Nunca acreditei no Pai Natal porque diziam que ele deixava prendas debaixo da árvore, mas a minha árvore esteve sempre vazia», recordou o jogador de 21 anos.



Em entrevista ao jornal Expreso do Equador, Gonzalo Plata foi ainda questionado sobre o Natal mais triste que viveu: «Foi o que passei em Portugal, no primeiro ano, sozinho e longe da família».



O esquerdino chegou ao Sporting na temporada 2018/19. Na presente temporada, foi cedido ao Real Valladolid e gerou polémica ao embater contra um táxi enquanto conduzia alcoolizado. O taxista e a passageira necessitaram de assistência hospitalar.



«A minha mãe aconselhou-me a não fazer mais isso e a pensar bem nas coisas. São situações que podem acontecer a qualquer um. Lamentavelmente, aconteceu comigo, mas não voltará a acontecer. Estas coisas não se podem repetir», salientou Gonzalo Plata.