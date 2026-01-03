Luís Guilherme já está em Lisboa para reforçar o Sporting. O avançado brasileiro chegou ao Aeroporto Humberto Delgado durante a tarde deste sábado e saiu da zona de desembarque pouco depois das 17 horas.

Estou muito feliz por estar a vestir esta camisola. Espero poder ajudar o mais rapidamente possível, porque acredito que vai ser uma grande jornada que vamos viver juntos», começou por dizer.

«Se acredito que vou ser campeão? Concerteza, vou acreditar até ao fim. Sabemos que o campeonato português é difícil, mas estamos preparados para, se Deus quiser, conquistar este título.»

Luís Guilherme seguiu sempre em passo rápido, com um sorriso no rosto, e respondendo às perguntas dos jornalistas, para confirmar que Mateus Fernandes só lhe disse coisas boas do Sporting.

«Falei com o Mateus, ele apresentou-me o clube, disse-me que é um clube muito familiar, elogiou muito a cidade. Se Falei com o Richard Ríos? Não, não falei com ele. É um grande jogador, mas agora defendo a camisola do Sporting.»