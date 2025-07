O Sporting e o Panathinaikos têm aproximado vontades e estão muito perto de um entendimento para a transferência de Giannis Vagiannidis.

O lateral-direito grego, de 22 anos, foi sempre a prioridade da SAD leonina para reforçar o plantel de Rui Borges, como o Maisfutebol já tinha escrito, e as negociações entraram numa fase decisiva.

A transferência, segundo foi possível saber, deve fazer-se por um valor entre os 10 e os 12 milhões de euros.

O Panathinaikos começou por exigir 15 milhões, mas o Sporting respondeu com 10 milhões e conseguiu baixar significativamente as pretensões gregas. Neste momento, portanto, as partes discutem um valor abaixo do exigido inicialmente pelo Panathinaikos, entre os tais 10 e os 12 milhões de euros.

Refira-se que o clube orientado por Rui Vitória, consciente das altas probabilidades de finalizar o acordo com o Sporting em breve, até já começou a analisar um substituto para o internacional grego.

Vagiannidis está identificado pela estrutura leonina como uma solução com elevado potencial, capaz de oferecer mais profundidade ao lado direito da defesa.

Durante este processo foram sugeridos ao Sporting outros laterais direitos, mas a SAD sempre teve muito claro que a solução era só uma e estava bem identificada: exatamente Giannis Vagiannidis.

A excelente temporada realizada pelo lateral, com exibições consistentes tanto na liga grega como nas competições europeias, chamou também a atenção de clubes ingleses, entre eles o Everton, mas o Sporting posicionou-se rapidamente na frente da corrida ao jogador.