O Sporting conseguiu um resultado líquido positivo no valor de 8,5 milhões de euros no terceiro trimestre do exercício de 2021-2022.

Esse valor consta do Relatório e Contas apresentado nesta quarta-feira, no qual se destaca ainda o melhor resultado operacional de sempre, sem considerar transações de jogadores, considerando os períodos homólogos.

Os leões conseguiram nesse item um resultado de 26,3 milhões de euros, sendo que no total o volume de negócios do Sporting neste período ultrapassou os 120 milhões de euros (121,4 milhões de euros).

No documento apresentado à CMVM, estão ainda inscritos os valores pagos pelo jovem ganês Abdul Fatawu Issahaku e pela opção de compra de Rúben Vinagre.

