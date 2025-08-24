Milan e Rennes avançaram nas últimas horas em força por Conrad Harder e conseguiram chegar a um entendimento com o Sporting: segundo soube o Maisfutebol, a SAD leonina atingiu um princípio de acordo com os dois clubes por um valor ligeiramente acima de 25 milhões de euros.

Agora caberá ao próprio Harder decidir que clube prefere, dependendo do projeto e do contrato que ambos lhe oferecerem. Do lado do Sporting, é igual: há propostas de ambos e satisfazem as pretensões leoninas.

Recorde-se que o empresário de Harder esteve este domingo de manhã em Milão, reunido com dirigentes do Milan.

O clube italiano tem pressa em garantir um ponta de lança, depois de falhada a contratação de Boniface junto do Bayer Leverkusen: o atleta falhou os testes físicos realizados em Milão e já regressou à Alemanha.

Sporting impõe condição nas negociações

Há, no entanto, um detalhe importante em toda esta negociação: seja qual for a escolha de Conrad Harder, a transferência só será finalizada depois do Sporting garantir uma alternativa para o ataque.

Frederico Varandas não quer deixar Rui Borges só com um ponta de lança (mais o jovem Rodrigo Ribeiro), pelo que já avisou os clubes interessados que precisa primeiro de fechar um substituto.

Nesse sentido, o clube reativou recentemente o interesse antigo em Ioanidis.