Declarações de Rúben Amorim, treinador do Sporting, na conferência de imprensa após a derrota com FC Porto, novo campeão nacional, em jogo da 32.ª jornada da Liga:

«Entrámos muito bem no jogo, a ter bola e uma oportunidade no início. FC Porto conseguiu equilibrar o jogo com muitos jogadores por dentro, nós fechámos por dentro e tentámos pressionar alto porque tem de ser a nossa matriz. Uma bola parada no início da segunda parte, tentámos ir para cima do FC Porto, ainda conseguimos, mas faltou-nos qualquer coisa para criar mais perigo. E depois o 2-0 é um resultado claramente exagerado para o equilibrio que houve no jogo.»

[Sobre a festa do FC Porto] «Estamos a pensar em nós. Aquilo que o FC Porto está a viver hoje é o que queremos viver. Temos de alimentar-nos disso.»