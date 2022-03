Na antevisão ao jogo com o Manchester City, Ricardo Esgaio assumiu que «a eliminatória está praticamente fechada», mas garantiu que o Sporting quer «desfrutar ao máximo»

«A equipa sabe o que vai ter de fazer amanhã. Apesar do resultado, temos as nossas ideias, as nossas bases, jogamos qualquer jogo para ganhar. Apesar de estarmos em desvantagem na eliminatória, vamos querer fazer um bom jogo e dar uma resposta diferente do que em Alvalade. Queremos entrar da melhor maneira possível para conseguirmos um resultado possível», afirmou em conferência de imprensa.

Esgaio assumiu ainda que a concorrência de Pedro Porro e Gonçalo Esteves na ala direita é saudável.

«Somos bastante amigos uns dos outros, todos. Dou-me muito bem com o Porro e o Esteves, estamos sempre na palhaçada e brincadeira, é o que se transmite dentro do grupo. Todos os jogadores sentem que qualquer pode jogar. Cabe ao mister decidir, mas a competição interna é positiva. Somos uma verdadeira família quando entramos. Tenho feito bastante jogos, é continuar a somar minutos», vincou.

