Ricardo Esgaio falou nesta terça-feira aos meios de comunicação do Sporting e mostrou-se satisfeito com os desempenhos recentes com a camisola leonina. O lateral tem sido utilizado com maior regularidade por Ruben Amorim desde a saída de Pedro Porro e sente-se mais confiante.

«Tenho conseguido fazer bastantes minutos e sinto-me cada vez mais confiante, acho que é notório. Precisava um pouco disso e há que trabalhar diariamente para ajudar a equipa. (...) O que me move é sentir-me bem com os meus colegas e poder dar o meu máximo», salientou o defesa português de 29 anos.

O Sporting vai defrontar a Juventus nos quartos de final da Liga Europa e Ricardo Esgaio garante que a equipa está preparada para o desafio: «As equipas começam a ser poucas e as que passam têm qualidade. Qualquer uma que apanhássemos ia-nos dar uma eliminatória bastante difícil. Saiu-nos a Juventus FC, um grande clube de Itália. Vamos dar o nosso melhor, sabemos da nossa qualidade. Se queremos ir longe nesta competição, sabemos o que podemos apanhar. Vamos a Itália para disputar o primeiro jogo.»

«Vínhamos de excelentes jogos, não só em termos de resultados como também de exibições. Temos agora esta paragem para trabalhar certos aspectos em que podemos melhorar ainda mais. Estas semanas servem para isso, para aperfeiçoar certas coisas. (...) Apesar do primeiro jogo com o FC Midtjylland, sabíamos a nossa qualidade, que ficou demonstrada na grande sequência que tivemos a seguir. Agora vamos preparar o jogo com o CD Santa Clara para, depois, prepararmos o seguinte», disse ainda o lateral, em declarações reproduzidas pelo site oficial do Sporting.