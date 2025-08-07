O Sporting anunciou, esta quinta-feira, a contratação de Ricardo Mangas ao Spartak Moscovo. O português assinou um contrato válido até 2029.

«Ricardo Mangas é o mais recente reforço da equipa principal de futebol do Sporting Clube de Portugal. O ala esquerdo, de 27 anos, chega proveniente do FK Spartak Moskva e assinou contrato até 2029 com cláusula de rescisão de 60 milhões de euros», pode ler-se no comunicado oficial.

Tal como o Maisfutebol noticiou em tempo oportuno, o lateral chega ao Sporting a troco de 300 mil euros, mais variáveis que podem elevar o negócio até um milhão de euros.

Com capacidade para jogar a lateral, ou em posições mais avançadas, o futebolista de 27 anos falou sobre a transferência e confessou que não havia como rejeitar a mudança para Alvalade.

«Era impossível dizer que não, não é? É uma oportunidade de representar o Bicampeão Nacional», disse aos canais oficiais dos leões.

Sobre Rui Borges, treinador com quem trabalhou no Mirandela e V. Guimarães, o jogador destacou o facto de ambos se conhecerem «bastante bem».

«É uma pessoa que me conhece bastante bem. Eu também o conheço bastante bem e sempre nos demos lindamente. Mas é o Sporting CP, acima de tudo. É o Bicampeão Nacional, como já disse», partilhou.

Mangas fez parte da formação no Benfica, antes de se estrear a sénior ao serviço do Mirandela, em 2017/18. Desde então representou o Aves, Boavista, Bordéus, V. Guimarães e Spartak Moscovo.

