Foi sem dúvida uma estreia de sonho em Alvalade para Ricardo Mangas. O defesa chegado ao Sporting neste mercado de verão foi titular pela primeira vez e aproveitou da melhor forma a lesão de Maxi Araújo, impressionando com a capacidade ofensiva na goleada por 6-0 frente ao Arouca.

Mangas tem levantado algumas questões entre os adeptos acerca da sua contratação pelos leões, mas este domingo dissipou a maior parte das dúvidas: dois golos em dois remates à baliza levaram o jogador de 27 anos a conseguir a maior pontuação entregue no jogo, com um 9.7 para o Sofascore, parceiro do Maisfutebol.

Com a maior parte das ações criadas no encontro diante ao Arouca em terrenos avançados, ao longo de 90 minutos, o defesa esquerdo fez ainda dois passes chave.

No entanto, quando foi preciso defender, Mangas não vacilou e conta com uma interceção e um desarme. São números que parecem não impressionar, mas a verdade é que devido à expulsão de Nandín logo aos 20 minutos o Arouca quase não atacou na partida.

Posto isto, a exibição do ex-Spartak Moscovo corrobora as palavras de Rui Borges na conferência de imprensa após a partida. Com Nuno Santos a recuperar de lesão e Maxi Araújo de fora por agora, Mangas parece mesmo ter «chegado na hora certa ao Sporting».

Chamado uma vez mais à titularidade, Suárez deu resposta

Foi tema na conferência de imprensa de antevisão, Rui Borges não deu garantias de titularidade, mas a verdade é que o foi e correspondeu. Depois de uma boa exibição frente ao Casa Pia, apesar de ter ficado em branco, Luis Suárez voltou à frente do ataque contra o Arouca e logo com um bis.

O colombiano que diz que «quer fazer a própria história» quando relembrado de Gyökeres, estreou-se a marcar de leão ao peito com uma grande penalidade e já no segundo tempo fuzilou a baliza de João Valido para fazer na altura o 5-0.

Suárez mostrou novamente o que veio trazer ao Sporting de Rui Borges. Incansável na pressão aplicada pelos leões com quatro duelos ganhos em oito, quando foi preciso entregar a bola, o avançado de 27 anos não teve problemas: 16 passes precisos em 18 tentativas antes de dar o lugar ao concorrente Harder, aos 81 minutos. No final de contas, uma exibição muito interventiva que lhe valeu a nota de 8.2 dada pelo Sofascore.

Rui Borges pode não querer dizer, mas parece cada vez mais que a posição mais adiantada no ataque leonino está entregue.