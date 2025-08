À semelhança do que aconteceu com Georgios Vagiannidis, o Sporting também já inscreveu Ricardo Mangas na Liga.

O lateral-esquerdo surge no plantel leonino com a camisola 19, que já usou no passado e também está registada para Diogo Travassos, que poderá estar de saída.

Posto isto, Mangas poderá ser convocado por Rui Borges para a visita ao Casa Pia, na próxima sexta-feira, marcada para as 20h15.

O jogador de 27 anos chegou há uma semana a Lisboa e afirmou estar «muito feliz» pelo novo desafio, após uma temporada na Rússia, ao serviço do Spartak Moscovo.

O negócio vai custar 300 mil euros aos cofres da SAD leonina, mais bónus que podem chegar ao milhão de euros. A formação russa fica ainda com parte do passe do lateral, que trabalhou com Rui Borges no Vitória de Guimarães.