Ricardo Mangas: de Bragança a Lisboa são 200 jogos de distância
Lateral do Sporting chegou às duas centenas de jogos na carreira como sénior
Ricardo Mangas atingiu, esta segunda-feira, uma marca histórica na carreira! O atual jogador do Sporting chegou aos 200 jogos como sénior, na receção ao Moreirense (3-0).
No dia 27 de agosto de 2017, com apenas 19 anos, Ricardo Mangas estreou-se como sénior ao serviço do Mirandela, clube do distrito de Bragança. Na altura com Rui Borges ao comando da equipa, o jovem lateral foi titular na vitória sobre o Atl. Arcos, por 3-0, na segunda jornada do Campeonato de Portugal.
Agora, a 22 de setembro de 2025, o jogador de 27 anos foi titular frente ao Moreirense e saiu aos 54 minutos. No V. Guimarães também foi treinado pelo atual técnico dos leões.
Ao longo da carreira representou o Mirandela, Desp. Aves, Bordéus, Boavista, V. Guimarães e Spartak Moscovo. No total foram 24 golos apontados e 11 assistências como sénior, não tendo qualquer título no palmarés.
Eis o número de jogos que fez por cada clube:
- Mirandela: 27 jogos;
- Desp. Aves: 20 jogos;
- Boavista: 61 jogos;
- Bordéus: 30 jogos;
- V. Guimarães: 38 jogos;
- Spartak Moscovo: 18 jogos;
- Sporting: 6 jogos;
