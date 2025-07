Ricardo Mangas teve autorização do Spartak Moscovo para embarcar para Lisboa e já viaja nesta altura para Portugal, embora ainda haja detalhes por acertar.

Mas vamos por partes.

A autorização que Mangas recebeu significa que já há um princípio de acordo entre o Sporting e o Spartak Moscovo, por 300 mil euros fixos, mais variáveis que podem elevar o negócio até um milhão de euros.

O clube russo, de resto, vai manter ainda uma parte do passe do jogador.

No entanto, o acordo entre Ricardo Mangas e o Sporting ainda tem detalhes por finalizar, assim como há questões por resolver entre Mangas e o Spartak. O jogador tentará tratar de tudo em Lisboa, de forma a poder fazer os exames médicos e assinar contrato, em princípio por quatro anos, o mais rapidamente possível.

Recorde-se que, como o Maisfutebol já escreveu, a contratação de Ricardo Mangas é uma oportunidade de negócio que o Sporting não quis perder. O lateral foi um pedido do treinador Rui Borges, mas estava referenciado apenas como solução para colmatar uma saída de Matheus Reis.

No entanto, a situação desportiva do Spartak Moscovo proporcionou a queda do preço de Mangas e o Sporting aproveitou para atingir um acordo rapidamente com os russos.