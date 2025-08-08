Ricardo Quaresma passou dez anos no Sporting, entre formação e equipa principal, e acabou por nunca regressar ao clube de Alvalade, ainda que não tenham faltado oportunidades para tal, sobretudo pela vontade do jogador.

Em declarações ao podcast «Geração 80», da SIC, o internacional português confessou que em 2003 quis voltar a Alvalade, mas o clube fechou-lhe a porta. O futuro de Quaresma passou pelo FC Porto e o jogador admitiu que, apesar da mágoa dos sportinguistas, foi a melhor decisão para a sua carreira.

«Fiquei magoado com o Sporting, que era a minha casa, o único clube que conhecia. Cresci ali, mas fecharam-me a porta. Quiseram contratar outros jogadores e eu fiquei para trás. Percebi que o FC Porto é diferente. Muitos sportinguistas ficam magoados com isto, mas a verdade é que foi o Sporting que não me quis. Não queria ir para o FC Porto mas a verdade é que depois veio a confirmar-se que era a melhor escolha que eu podia ter feito», começou por referir.

Além disso, o jogador de 41 anos recordou os confrontos com o Sporting, que nunca correram da melhor forma, ao contrário do que acontecia frente ao Benfica. Quaresma confessou ter maior vontade de jogar no Estádio da Luz, sobretudo porque era assobiado e isso dava-lhe mais motivação.

«Nunca joguei muito bem contra o Sporting. Não porque não queria, mas as coisas não me corriam assim muito bem. Ficava com o sentimento de: "Vou respeitar este clube". Às vezes, no balneário, o Vítor Baía tinha a mania de dizer: "Vamos jogar com um jogador a menos contra o Sporting". Agora, contra o Benfica sim. Amava jogar contra o Benfica», afirmou.

«Quando temos algum receio de um jogador, tenta-se meter alguma pressão para ver se ele sai do jogo. Mas erravam porque ainda me davam mais força para jogar. Era o pior Estádio em Portugal. Sempre que ia à Luz passava o jogo todo a ser assobiado e criticado.»