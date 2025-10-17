Ricardo Sá Pinto deixa rasgados elogios a Cristiano Ronaldo e confessa ter o desejo de voltar a vê-lo vestir a camisola do Sporting.

Em entrevista à Radio Marca, o atual técnico do Esteghlal Tehran admite que o regresso do astro português a Alvalade seria o final perfeito para uma «carreira lendária».

«Usei o número 7 no Sporting, mas depois quase se tornou um número de azar. Gostaria que ele voltasse, mesmo que fosse com um número diferente. O importante é que ele volte. Terminar no Sporting seria fantástico para todos», partilhou.

«Quando se ama o futebol como o Cristiano, sabe-se que há histórias que só se escrevem uma vez. Seria uma história bonita, muito bonita. Os adeptos do Sporting merecem.»

Sá Pinto, que partilhou o balneário com Ronaldo na época 2002/2003, vê no internacional português a mesma paixão e vontade de vencer que existia no jovem de 17 anos.

«A paixão que ele tinha naquela época é a mesma de hoje. Ele ainda tem fome, ainda quer quebrar recordes e agora sabe administrar melhor o corpo e o esforço. É impressionante. Ele é um fenómeno. Cristiano é o melhor jogador da história de Portugal e um dos melhores do mundo», recordou.