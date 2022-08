João Ferreira, lateral do Rio Ave, foi castigado com dois jogos de suspensão, na sequência do cartão vermelho visto no jogo com o Estoril por pisar Bernardo Vital. O jogador foi punido por «conduta violenta», tendo o Conselho de Disiciplina considerado que «pisou o adversário na perna com força excessiva, estando o jogo interrompido e não existindo disputa de bola».

Já Pedro Porro foi castigado com um jogo de suspensão por ver também o cartão vermelho direto no clássico com o FC Porto, por evitar com as mãos o golo de Galeno, tirando a bola em cima da linha de baliza.

Castigos para a quarta-jornada

2 jogos:

João Ferreira (Rio Ave)

1 jogo:

Pedro Porro (Sporting)

João Teixeira (Desp. Chaves)

Sarmiento (Vizela)