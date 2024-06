O Sporting venceu este sábado o Rio Ave, por 3-1, em Alcochete, em jogo antecipado da 12ª jornada do apuramento de campeão do campeonato de juvenis.

Os golos surgiram apenas na segunda parte. Flávio Gonçalves, aos 56 e 62 minutos, marcou para o Sporting e atingiu os 21 golos nesta temporada. O mesmo Flávio Gonçalves, aos 70 minutos, assistiu Diogo Martins para o 3-0, até que aos 88 minutos Gonçalo Dantas aproveitou um erro do guarda-redes Tiago Gaeiras para fazer o 3-1 final.

Com este triunfo, o Sporting igualou o FC Porto na liderança da fase final de apuramento do campeão, embora com um jogo a mais: os leões têm mais duas jornadas para fazer, enquanto os dragões ainda têm três jogos pela frente.