Na análise à vitória sobre o Rio Ave, por 4-0, Rui Borges foi já questionado sobre o mês vindouro após este que foi o último jogo do Sporting em 2025. O transmontano já tem a Taça da Liga em vista.

Calendário

«Janeiro ainda vai ser mais bravo do que dezembro, em termos de jogos. Janeiro vai ser ainda pior. Os jogadores querem disputar a final da Taça da Liga. Eles querem é jogar. Para mim é mais difícil, com tantas ausências é mais difícil para mim descansar alguma malta como queríamos. É o que é. Janeiro não vai ditar nada do desfecho para o campeonato. Há uma segunda volta, há muito jogo para correr.»

Maleabilidade no ataque

«Nós tentamos sempre ser uma equipa equilibrada em todos os sentidos. Na primeira parte, o Simões estava mais num espaço de segundas linhas. Na segunda parte pedi para que ele estivesse mais de dois para dois. De resto, o que é dinâmicas ofensivas é algo que nós treinamos. O jogo em si tem muita mobilidade. E depois há a qualidade individual deles. O que têm de fazer eles sabem. O comportamento macro é coletivo, depois vem o individual. Por mais que haja mobilidade ele sabem o que tem de fazer.»

Aposta em Flávio Gonçalves

Todos os jovens estão preparados. Ele dá-nos coisas muito próprias daquilo que são as suas qualidades. Há muitos mais que podiam ser chamados. A equipa B está a fazer um grande campeonato. Faço o que mais amo, parece que estou a 'puxar saco' ao Sporting, mas não estou. Amo o que faço. Venham muitos mais.»