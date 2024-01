O Sporting e o Rio Ave estão nesta altura a negociar o empréstimo de Rodrigo Ribeiro ao clube vila-condense.

Em cima da mesa está uma cedência do jovem avançado por seis meses, até a final da época, sem opção de compra. As negociações, porém, ainda não estão fechadas, pelo que as duas partes recusam-se a dar o acordo como próximo.

Rodrigo Ribeiro, recorde-se, é um avançado de 18 anos, que foi lançado por Ruben Amorim na equipa principal muito jovem, quando tinha apenas 16 anos, mas que depois disso tem encontrado muitas dificuldades em impor-se no grupo de Amorim.

Natural de Viana do Castelo, Rodrigo Ribeiro começou a jogar no Perspetiva em Jogo, clube da cidade, e passou uma época pelo Alfenense, de Alfena, Valongo, até que com 12 anos foi contratado pelo Sporting. Desde então nunca mais deixou o clube leonino.