Sporting
Há 2h e 24min
Sporting: Rui Borges dá folga após goleada ao Rio Ave
Leões treinaram esta segunda-feira, mas vão gozar de uma folga na terça-feira
TR
Leões treinaram esta segunda-feira, mas vão gozar de uma folga na terça-feira
TR
O Sporting voltou a treinar, esta segunda-feira, após a goleada (4-0) frente ao Rio Ave. Como habitual, os jogadores mais utilizados na partida de domingo fizeram trabalho de recuperação.
Na Academia Cristiano Ronaldo, em Alcochete, o restante plantel fez o tradicional treino no relvado, orientado por Rui Borges.
Esta terça-feira os bicampeões nacionais vão gozar de um folga, regressando aos trabalhos na quarta-feira, dia 31. O próximo jogo do Sporting é a visita ao Gil Vicente, dia 2, a contar para a 17.ª jornada da Liga.
Continuar a ler
VÍDEO MAIS VISTO
NOTÍCIAS MAIS LIDAS