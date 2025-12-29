O Sporting voltou a treinar, esta segunda-feira, após a goleada (4-0) frente ao Rio Ave. Como habitual, os jogadores mais utilizados na partida de domingo fizeram trabalho de recuperação. 

Na Academia Cristiano Ronaldo, em Alcochete, o restante plantel fez o tradicional treino no relvado, orientado por Rui Borges. 

Esta terça-feira os bicampeões nacionais vão gozar de um folga, regressando aos trabalhos na quarta-feira, dia 31. O próximo jogo do Sporting é a visita ao Gil Vicente, dia 2, a contar para a 17.ª jornada da Liga.

