Rio Ferdinand, antigo central inglês, aconselhou Viktor Gyökeres a forçar a saída do Sporting, tal como ele próprio fez em 2002, quando trocou o Leeds pelo Manchester United. Em declarações à talkSPORT, Ferdinand defendeu que o avançado sueco devia pressionar a direção leonina por um valor de transferência justo.

«Digo-vos uma coisa: se fosse eu, estaria sempre no escritório dele [Frederico Varandas]. Estaria na cama dele, na cozinha, na sala. Ele não me conseguiria tirar da vista. Eu seria um pesadelo para ele até que chegássemos a um acordo. Fiz isso no Leeds. Soube que o Manchester United estava interessado em mim e o Leeds teria de me deixar sair. Fui ter com Peter Ridsdale e disse: ‘Ouça, sei que precisa de me vender, não vamos discutir por causa de alguns milhões a mais ou a menos. Vamos fechar o negócio’. Fiquei lá à espera durante horas e ele acabou por fechar o negócio.»