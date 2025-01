O pivô brasileiro Rocha é reforço para a equipa de futsal do Sporting, estando de regresso a um clube que representou de 2018 a 2021, confirmou esta quarta-feira o clube verde e branco.

Rocha, de 29 anos, que esteve no rival do Sporting, o Benfica, de 2021/22 a 2023/24, estava esta temporada ao serviço dos italianos do L84 Torino.

Pelos verde e brancos, Rocha conquistou duas UEFA Futsal Champions League, uma Liga, duas Taças de Portugal, uma Taça da Liga e duas Supertaças.

«A minha [primeira] passagem aqui foi muito feliz. Conquistei vários títulos importantes e estou muito confiante. Agradeço a todo o staff e ao Nuno [Dias] por poder voltar ao Pavilhão João Rocha», disse o jogador, em declarações aos canais oficiais do Sporting.

«Estou de volta, obrigado pela confiança. Nas redes sociais, recebi algumas mensagens muito positivas. Vou fazer tudo para honrar esta camisola que tanto respeito», disse Rocha.

Rocha chega aos leões numa altura em que a equipa está privada, para o resto da época, do pivô Allan Guilherme, devido a lesão.