Rochinha já é jogador do Sporting. O avançado de 27 anos deixa o V. Guimarães e é reforço para Ruben Amorim, assina pelos leões até 2026, como o Maisfutebol tinha noticiado, e fica com uma clásula de rescisão no valor de 45 milhões de euros.

Em declarações ao site do clube, Rochinha assumiu a expectativa para o desafio que tem pela frente.

«Quando me falaram da possibilidade de vir, fiquei logo muito entusiasmado e ainda bem que as coisas aconteceram. Espero que daqui a uns tempos os sportinguistas digam que foi bom para eles também. O Sporting é o clube com o nível mais elevado entre os que já representei e espero corresponder às expectativas. Quero ajudar o plantel a conseguir os seus objectivos», declarou.

Os valores envolvidos no negócio não foram divulgados pelas partes, mas como o nosso jornal escreveu, o Sporting vai pagar dois milhões de euros ao Vitória, por 90 por cento do passe, ficando o emblema minhoto com os restantes 10 por cento dos direitos financeiros.

