Rodrigo Battaglia voltou a elogiar o trabalho de Jorge Jesus e revelou a um programa argentino que o treinador até o pôs a ver vídeos de Enzo Pérez, que tinha orientado no Benfica.

Ao Présion Alta, da Tyc Sports, Battaglia falou também do dia em que teve de marcar Lionel Messi, do qual assumiu ser fanático.

«Jorge Jesus é um fenómeno, um grande técnico. Na semana anterior ao jogo [com o Barcelona] disse-me: 'Rodri, vais ter de marcar o baixinho’. Respondi: 'OK, míster, como quiser'. Passou-me vídeos, e eu disse que também via todos os jogos do Messi, mas ele argumentou que tinha de vê-los na mesma», recordou.

Battaglia continuou: «É óbvio que te motiva marcar individualmente a Messi. Eu recebi a tarefa como uma motivação. Fizemos um grande jogo em Lisboa, apesar de termos perdido 1-0. Não fiz faltas sobre Messi porque não aconteceu, mas entrei forte a cada disputa, sempre com boa intenção. Ele é muito rápido mentalmente e com um toque deixou-me parado muitas vezes.»

Já de regresso ao trabalho no Sporting, o médio leonino usou as tecnologias para falar para a Argentina e foi então que lembrou o que Jesus lhe disse quando chegou a Alvalade.