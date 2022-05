Ruben Amorim, treinador do Sporting, em declarações aos jornalistas após o jogo com o Gil Vicente. Sobre Rodrigo Ribeiro, que voltou a ter minutos, entrando na segunda parte, e esteve perto de se estrear a marcar:

«O Rodrigo é um miúdo com muito talento. Pode jogar nas três posições da frente pela sua mobilidade. E é muito inteligente. Não tem assim tanto treino connosco e sabe organizar uma pressão e ser o homem central para saber quando sair. Teve ajuda dos outros e eu reparei sempre nisso. Depois, a forma como ele recebeu a bola e arrancou para a baliza para rematar, revela personalidade.

No segundo lance, a forma como ele controla com o esquerdo e dá de volta e não se precipita para rematar… São pormenores nos quais reparámos também quando ele começou a treinar connosco. De realçar também que o Chermiti, que fez hoje dois golos pelos juniores [n.d.r.: contra o Benfica no empate a dois no Seixal], tem tido um crescimento muito grande. Depende mais deles do que do treinador e todos eles terão oportunidade se tiverem espaço.»