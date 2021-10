Onde outros veem problemas, descobrir uma oportunidade.

Essa tem sido uma das ideias mais vezes defendidas por Ruben Amorim desde que chegou ao Sporting.

Uma mentalidade que contribuiu para que os leões voltassem aos títulos nacionais, 19 anos depois, com muitos jogadores da formação no plantel e na equipa mais utilizada.

E parece que a ideia continua válida.

Sem poder contar com vários jogadores internacionais nas duas últimas semanas, Ruben Amorim foi chamando jovens da academia para treinar com o que restava do plantel principal. E garante ter descoberto muito talento.

De todos esses jovens, houve um que se destacou dos demais: Rodrigo Ribeiro.

«Aproveitamos sempre para ver jovens jogadores, muitos deles estiveram nas seleções, mas vimos outros que por vezes não passam por nós. Temos miúdos com bastante talento que têm de dar passos em frente na sua formação. Vimos jogadores como o Rodrigo Ribeiro que é um miúdo de 16 anos muito novo. Tivemos esta oportunidade e o ver agora e é um miúdo cheio de talento».

Amorim não teve problema em nomeá-lo na conferência de imprensa de antevisão ao jogo com o Belenenses e até explicou o porquê de estar a dar o exemplo do avançado de 16 anos, informando que o jogador que atua nos sub-19 do Sporting ainda não vai ser chamado para o jogo com o Belenenses.

«O Rodrigo ainda não vai a jogo. Temos um trabalho com a formação. Falei nele como exemplo porque foi um miúdo que me chamou a atenção. Gosto de transmitir isto porque se os jogadores têm um bom comportamento, gosto de lhes dar esta pequenas recompensas para eles saberem que vale a pena, mas não está convocado».

Mas afinal, quem é Rodrigo Ribeiro? Foi isso que o Maisfutebol foi tentar descobrir.

‘Contratado’ ao fim de 10 minutos como adversário

Natural de Viana do Castelo, Rodrigo Ribeiro começou a jogar na escola do Sporting da sua terra, mas rapidamente mudou para a ‘casa-mãe’.

E quando escrevemos ‘rapidamente’, foi mesmo muito ra-pi-da-men-te.

Quando os sub-8 da escola do Sporting de Viana do Castelo defrontaram a equipa do Sporting, ao fim de dez minutos de jogo, o pequeno Rodrigo já tinha mudado para de equipa.

Dez minutos.

Cerca de um mês depois, o então extremo foi participar num torneio já pelo Sporting, em Vila Real de Santo António.

À semelhança do que acontece com dezenas de jogadores jovens, Rodrigo continuou a treinar com a equipa em Viana do Castelo, mas logo nos sub-8 passou a viajar para Lisboa para jogar pela equipa do Sporting.

A mudança de rotinas aconteceu apenas nos sub-13, quando Rodrigo se mudou para a Academia de Alcochete.

Foi também por essa altura que deixou de ser extremo e passou para médio centro, posição que ocupou no escalão de sub-14, até se fixar como avançado no ano seguinte.

Rodrigo é um avançado alto, mas móvel, joga com liberdade na frente de ataque, características que parecem ter encantado Ruben Amorim.

Descrito por quem o conhece como um jovem muito inteligente e maduro para a idade, o «miúdo cheio de talento» que encantou Amorim é internacional sub-16, escalão pelo qual fez seis jogos e marcou um golo.

Os adeptos do Sporting já não devem esquecer o nome do avançado dos sub-19 que ainda pode jogar nos sub-17. Os outros, que o decorem também: Rodrigo Ribeiro.