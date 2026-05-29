Maxi Araújo revela uma conversa que já teve com Rodrigo Zalazar, em que lhe disse que «no mínimo» teria de fazer 20 golos e 20 assistências pelo Sporting na próxima temporada.

Através de um vídeo partilhado no Youtube do Uruguai, o ala leonino fala sobre o novo colega de equipa e compatriota na formação «celeste», sendo que ambos estão nos convocados de Marcelo Bielsa para o Mundial 2026.

«O Rodri (Zalazar) está feliz. Já lhe disse que no mínimo tem de fazer 20 golos e 20 assistências», atira.

Questionado sobre o valor pago pelo compatriota, o mais elevado na história do futebol português, Maxi Araújo complementa a afirmação anterior: «Claro, é por isso que o tem de fazer».

Assista aqui às declarações de Maxi Araújo: