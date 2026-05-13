Rodrigo Zalazar cumpriu com sucesso os exames médicos e deve assinar contrato com o Sporting ainda esta quarta-feira, sabe o Maisfutebol.

Tal como o nosso jornal escreveu, Zalazar vai comprometer-se por cinco anos com o Sporting, ou seja, até 2031.

O jogador de 26 anos (completa 27 em agosto) vai custar 30 milhões de euros aos cofres da SAD leonina.

Zalazar está há três temporadas no Sp. Braga, onde chegou proveniente do Schalke, já depois de também ter passado por St. Pauli e Korona Kielce, tendo feito a formação em Espanha, país onde nasceu.

Recorde-se que, em sentido contrário, o lateral Diogo Travassos, que está emprestado pelo Sporting ao Moreirense, vai mudar-se para Braga a título definitivo. O Sp. Braga vai pagar 5,5 milhões de euros, mais um milhão que fica dependente de objetivos, embora este seja um negócio paralelo.