Se dentro do campo o Sporting-Roma de terça-feira nem sempre foi um exemplo de «fair-play», fora dele o desportivismo imperou entre Ruben Amorim e José Mourinho.

Os técnicos conversaram animadamente durante o jogo no Estádio Algarve, que terminou com triunfo leonino por 3-2, e já depois do jogo a confraternização continuou entre as equipas técnicas das duas equipas.

Prova disso é uma foto publicada no Instagram onde se vê o grande abraço coletivo com os elementos do staff das duas formações.

Um belo momento a marcar esta pré-época.