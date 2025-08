O Sporting anunciou esta quarta-feira a contratação de Rômulo para a equipa B.

«Rômulo é reforço da equipa B de futebol do Sporting Clube de Portugal por empréstimo do Clube Atlético Mineiro, do Brasil», pode ler-se no comunicado oficial.

Formado no Atlético Mineiro, o defesa central estreou-se a sénior na temporada passada, tendo feito um total de 10 jogos. Em 2025 vestiu a camisola do Galo por seis vezes.

Agora, prepara-se para a primeira aventura no estrangeiro e mostrou-se feliz por disputar a II Liga ao serviço dos leões.

«Estou ansioso para chegar, jogar e mostrar o potencial dentro de campo de forma a retribuir a oportunidade que o Sporting CP me está a dar. Vivi muitas coisas felizes no futebol e que esta temporada possa ter mais", disse aos meios de comunicação do Sporting.

