O Sporting e oito portugueses estão entre os nomeados para os Globe Soccer Awards, anunciados esta quarta-feira.

Cristiano Ronaldo repete uma das três nomeações do ano passado e concorre ao prémio de jogador do ano no Médio Oriente.

Vitinha é finalista em duas categorias: jogador do ano e médio do ano. João Neves surge igualmente nomeado para duas distinções: médio e talento do ano.

Nuno Mendes integra também o leque de distinguidos para jogador do ano, tal como o ex-Sporting Viktor Gyökeres, que no mercado de verão trocou o clube português pelo Arsenal.

O jovem portista Rodrigo Mora, junta-se a João Neves na categoria de talento do ano.

De notar ainda as nomeações do selecionador nacional Roberto Martínez para treinador do ano, de Jorge Mendes para empresário do ano, e de Luís Campos e Deco para diretor desportivo.

Os vencedores são conhecidos a 28 de dezembro.

Todos os nomeados:

Clube masculino do ano:

Al-Ahli, Paris Saint-Germain, Barcelona, Chelsea, Liverpool, Pyramids FC, Inter Milão, Newcastle, Bayern Munique, Palmeiras, Sporting, Crystal Palace, Flamengo, Nápoles, PSV e Tottenham

Jogador do ano:

Kylian Mbappé, Mohamed Salah, Ousmane Dembélé, Raphinha, Cole Palmer, Lamine Yamal, Erling Haaland, Achraf Hakimi, Pedri, Vitinha, Khvicha Kvaratskhelia, Gianluigi Donnarumma, Vinícius JR, Viktor Gyökeres, Alexandre Isak, Nuno Mendes, Désiré Doué, Harry Kane, Robert Lewandowski, Lautaro Martínez, Declan Rice, Scott McTominay, Michael Olise, Fabián Ruiz, Florian Wirtz

Jogador do ano do Médio Oriente:

Salem Al-Dawsari, Cristiano Ronaldo, Riyad Mahrez, Karim Benzema, N'Golo Kanté, Ivan Toney e Roberto Firmino

Talento do ano:

Arda Güler, João Neves, Pau Cubarsí, Désiré Doué, Myles Lewis-Skelly, Kenan Yıldız, Rodrigo Mora, Nico Paz, Eliesse Ben Seghir, Dean Huijsen e Zaïre-Emery

Treinador do ano:

Luís Enrique, Xabi Alonso, Hansi Flick, Enzo Maresca, Roberto Martínez, Mikel Arteta, Vincent Kompany, Antonio Conte, Eddie Howe e Slot Arne

Médio do ano:

Vitinha, Jude Bellingham, Pedri, Cole Palmer, João Neves, Federico Valverde, Declan Rice, Alexis Mac Allister, Nicolò Barella, Desiré Doué, Fermín López, Michael Olise, Scott McTominay, Martin Odegaard, Fabián Ruiz e Florian Wirtz

Avançado do ano:

Kylian Mbappé, Mohamed Salah, Dembélé, Erling Haaland, Lamine Yamal, Raphinha, Kvaratskhelia, Viktor Gyökeres, Julián Alvarez, Vinícius Jr., Harry Kane, Alexandre Isak, Lewandowski, Lautaro Martínez e Bukayo Saka

Empresário do ano:

Ali Barat, Jorge Mendes, Federico Pastorello, Pali Ramadani e Frank Trimboli

Diretor desportivo do ano:

Luís Campos, Deco, Michael Edwards e Richard Hughes, Giovanni Manna, Paul Winstanley e Laurence Stewart

Jogadora do ano:

Aitana Bonmati, Alexia Putellas, Sandy Baltimore, Hannah Hampton, Cláudia Pina, Lucy Bronze, Chloe Kelly, Ewa Pajor, Alessia Russo, Klara Bühl, Leah Williamson, Caroline Graham Hansen, Caroline Weir, Linda Caicedo, Barbra Banda, Mariona Caldentey, Temwa Chawinga, Melchie Dumornay, Esther González, Patri Guijarro, Amanda Gutierres, Pernille Harder, Frida Maanum, Clara Matéo

Clube feminino do ano:

Barcelona, Juventus, Chelsea, Arsenal, Bayern Munique, Lyon e Orlando Pride