O Rosario Central oficializou esta sexta-feira a saída a custo zero de Mateo Tanlongo, jovem de 19 anos que aterrou em Portugal no passado dia 19 de novembro para assinar pelo Sporting.

Em comunicado no site oficial, o emblema argentino informou que o médio «decidiu não aceitar nenhuma das propostas formais de renovação (…), apesar de ter assumido e manifestado em diversas ocasiões a vontade de continuar vinculado à entidade que o desenvolveu como jogador profissional».

O Rosario vai mais longe e diz mesmo que chegou mesmo a um acordo verbal com Tanlongo sobre os valores salariais que viriam a constar no novo vínculo.

«No entanto, e contrariando os acordos alcançados, os jogadores e os seus representantes acabaram por rejeitar as propostas de renovação», lê-se ainda.

Perante isto, e se a situação não se alterar, diz o clube da Argentina que vai também cortar relações com o Sporting e com o Stellar Group, empresa que agencia o futebolista.

Mateo Tanlongo terminará assim contrato com o Rosario Central no dia 31 de dezembro e, por isso, poderá assinar pelo Sporting a custo zero a partir do primeiro dia de 2023.