É oficial! Ruben Amorim vai ser o novo treinador do Manchester United a partir do dia 11 de novembro de 2024.

Até lá, o técnico português ainda vai orientar os leões durante três jogos: receção ao Estrela da Amadora e Manchester City e a visita ao terreno do Sp. Braga.

O jogo com o Estrela da Amadora está marcado para esta sexta-feira, às 20h15. De seguida será a receção à equipa de Manchester na Liga dos Campeões será terça-feira, às 20h, e por fim a partida com o Sp. Braga no dia 10, às 18h45.

Ironia do destino, a despedida oficial de Ruben Amorim será na Pedreira, estádio do Sp. Braga, clube no qual se estreou como treinador profissional.