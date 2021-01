Ruben Amorim parabenizou Abel Ferreira pela conquista da Taça Libertadores e brincou com o facto de dois treinadores portugueses terem conquistado as últimas edições da mais importante prova de clubes do continente americano.

«Torna difícil aos portugueses irem para o Brasil. Cada um que vai ganha a Libertadores e a pressão começa a ser muito forte. também não faço intenções de ir», disse já depois de ter elogiado o percurso de Abel, não só pelo que tem feito ao serviço do Palmeiras mas também antes, no Sp. Braga e no PAOK.

«Ainda não tinha nenhum título, mas o trabalho que fez em Portugal e na Grécia merece ser realçado.