Ruben Amorim acredita que, depois da derrota (1-0) em Turim, o Sporting «tem capacidade» para «dar a volta à eliminatória» e afastar a Juventus dos quartos de final da Liga Europa.

Na antevisão ao jogo da segunda mão, o treinador dos leões lembrou o nível a que a equipa se tem exibido nos grandes jogos.

«Esta equipa já demonstrou durante o campeonato que se supera nestes jogos e tem muita vontade, é muito atrevida e consistente, tirando os jogos com o Marselha. Somos fortes neste jogos. Tirámos boas sensações do jogo em Turim, criámos oportunidades, controlámos bem os pontos fortes da Juventus, não fomos tão eficazes como eles e isso fez a diferença. Temos sensações boas, mas foi dito aos jogadores que este jogo é completamente diferente, porque a equipa da Juventus é experiente e vem com vantagem», afirmou, antes de explicar a diferença entre o desempenho do Sporting nas competições europeias e no campeonato.

«Começamos muito mal o campeonato e estivemos sempre a correr atrás, a ansiedade cresce muito nos nossos jogos. Há bastante tempo que não temos oscilações nas nossas exibições, criámos oportunidades, às vezes sofremos golos com "meias oportunidades" dos adversários. Começou a ser uma má regra da nossa equipa. São situações diferentes, a responsabilidade é diferente. Estamos a lutar pela eliminatória e, no campeonato, desde o início que estamos a correr atrás do prejuízo. Qualquer coisa que aconteça torna os jogos mais difíceis. Na Liga Europa é diferente: conseguimos sempre lutar pela eliminatória e sermos consistentes, algo que não fomos no campeonato», prosseguiu.

«Neste momento, tem mais a ver com resultados do que com exibições. Na nossa Liga temos jogado bem, mas temos tido o problema que tivemos em Turim. Tivemos mais oportunidades do que a Juventus em casa deles e não conseguimos marcar. Tentamos fazer o mesmo na Europa ou em Portugal, a parte mental é que é diferente», acrescentou.

Amorim salientou também que «a oscilação não é tão grande como no início em termos de exibições».

«A culpa foi minha por termos oscilado muito, principalmente no início. Não estávamos preparados para sermos consistentes desde o primeiro minuto. Entrámos em velocidade cruzeiro desde a pré-época e deixamos andar um bocadinho. Houve muita coisa no início da época que nos tirou o foco em momentos importantes e, à terceira jornada, já tínhamos cinco pontos partidos. A partir daí, tornou-se muito difícil», reconheceu.

O treinador do Sporting foi ainda questionado sobre a eventual conquista da Liga Europa, o que garantiria o acesso à Liga dos Campeões em 2023/24.

«O facto de o estádio esgotar num dia, dá esta sensação de que é um momento decisivo na nossa época, que tem sido má, há que dizê-lo com franqueza. Somos bons nestes momentos, é um momentos marcante da época e sinto que estamos preparados para isso. Vamos dar uma boa resposta», adiantou.

O Sporting-Juventus está marcado para as 20h00 desta quinta-feira. Poderá seguir AO MINUTO no Maisfutebol.