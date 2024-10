Matheus Reis e Pedro Gonçalves recuperaram de lesão e integraram as últimas duas sessões de treino do Sporting. Os dois jogadores estão aptos para defrontarem o Sturm Graz, na 3.ª jornada da Liga dos Campeões, algo que agradou a Ruben Amorim.

«Precisamos de todos. Com esta sequência de jogos e com jogadores na seleção, precisamos dos jogadores todos, senão estamos a sobrecarregar alguns. O Matheus [Reis] está apto e pode fazer alguns minutos. O Pote está na mesma situação», começou por dizer o treinador do Sporting, em conferência de imprensa, na Áustria.

Amorim destacou o regresso de Pedro Gonçalves, reforçando a importância do médio internacional português na manobra da equipa.

«A equipa sentiu um bocadinho a ausência de todos, principalmente do Pote, porque tem características diferentes. O pé direito limita muito a nossa equipa e estamos muito felizes por poder contar com eles. Estamos à espera dos outros que ainda não podem [jogar]», afirmou, em alusão a Marcus Edwards, Eduardo Quaresma e Diomande.

O técnico dos leões falou ainda da equipa austríaca, dizendo que esta, em relação aos duelos da Liga Europa na época passada, «melhorou» no seu jogo.

«Tem um avançado mais forte, acrescentou um médio que lhes deu mais qualidade na bola, porque organização eles já tinham. Uma equipa muito agressiva, organizada. No ano passado pensava que eles iam fazer uma pressão mais alta, talvez possam fazer o mesmo desta vez e temos de ter capacidade para não perder a bola em transições e melhorar aspetos: nas bolas paradas e nos duelos. A verdade é que perdemos capacidade de duelos, porque quisemos ir buscar outras características. Amanhã temos de ser muito agressivos. Vamos ter dificuldades nos duelos porque é uma questão física, mas temos e estar preparados para isso, para as segundas bolas e, para quando tivermos a bola, não a perdermos. O Sturm é uma equipa competitiva, boa, que acrescentou qualidade e se tornou mais completa no seu jogo. Temos de estar preparados para isso», analisou Amorim.

«Sporting como Arsenal e Barcelona? Podemos dizer o mesmo do Sturm...»

Amorim respondeu ainda sobre as palavras do treinador do Sturm Graz, Christian Ilzer, que disse que o Sporting se pode comparar a Arsenal e Barcelona.

«Talvez seja a capacidade que tivemos nos jogos do campeonato de marcar vários golos, de sermos competitivos, de não sofrermos golos e nesse aspeto podemos comparar, neste momento, com as melhores equipas nos seus campeonatos, nos seus contextos. Acho que foi mais por aí. Há uma clara diferença para essas equipas, porque jogam em campeonatos mais competitivos, têm jogadores com outra estaleca. Eu ia dizer talento, porque acho que os meus têm talento para lá chegar, mas se olharmos para o que estamos a fazer no campeonato, mesmo às vezes não tendo a pujança em todos os jogos, que não é possível, estamos a ser competitivos e dominadores», disse Amorim.

«Acho que foi por aí. Agradecemos as palavras, mas podemos dizer o mesmo do Sturm no seu campeonato. E lembrar que o Salzburgo até há pouco tempo era muito competitivo na Liga dos Campeões e o Sturm há pouco ganhou-lhes 5-0 [ndr: a 6 de outubro]», completou.

O Sporting visita o Sturm Graz, num jogo agendado para as 20h00 desta terça-feira, que terá acompanhamento AO MINUTO no Maisfutebol.