Ruben Amorim comentou a saída de Fernando Santos da Seleção Nacional e revelou que esse desfecho faz parte da vida dos técnicos de futebol.

«Nunca fico surpreendido com a saída de nenhum treinador. O futebol é mesmo assim. O Fernando Santos ficou muitos anos na federação, ganhou títulos, deu-nos muito e, depois, entram novos ciclos. Faz parte, não só dos clubes, mas das seleções. Os jogadores mudam, os treinadores mudam, faz parte», afirmou o treinador do Sporting, acrescentando: «Vejo com naturalidade a saída de um selecionador. Todos têm de agradecer o que ele fez e nos deu, que foram os únicos dois títulos que temos. Portanto, é seguri em frente. Faz parte e às vezes é bom. Contra mim falo porque um dia pode acontecer o mesmo no Sporting.»

O técnico leonino falou ao início da tarde deste domingo, em Alcochete, na antevisão do jogo frente ao Sp. Braga, dos quartos de final da Taça da Liga.