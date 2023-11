O treinador do Sporting, Ruben Amorim, em declarações na conferência de imprensa após a vitória frente ao Farense (4-2), em jogo da segunda jornada do grupo C da Taça da Liga:

[Análise ao jogo] «Tirando os dois golos, acho que foi uma das melhores exibições que fizemos. Com dinâmica, fomos seguros mesmo no 1x1 defensivo. Criámos ocasiões, não deixámos o Farense chegar à nossa baliza, principalmente na primeira parte. No global gostei bastante da exibição, o Paulinho jogou muito bem, o Trincão também, Esgaio também, Nuno Santos voltou ao normal, o Bragança, o Gyökeres. Saio daqui satisfeito.

[Sobre os golos sofridos] Não diria que é desligar, de certeza que não desligámos com a Atalanta, eles foram mais fortes nos duelos. Com o Vizela desligámos, hoje podíamos ter evitado os golos sofridos. Os adversários não criam assim tantas ocasiões para marcar tantos golos, por isso alguma coisa estamos a fazer mal. Temos de ser agressivos.»